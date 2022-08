Отиде си певицата и актриса Оливия Нютън-Джон

Джон Траволта, в чиято компания Оливия Нютън-Джон се разписа за вечността с играта си в евъргрийна „Брилянтин“, поведе скръбните коментари по повод кончината й.

Певицата и актриса си отиде на 73 години, след като от 30 години страдаше от рак на гърдата.

„Скъпа моя Оливия, ти направи живота на всички ни много по-добър. Въздействието ти беше невероятно. Обичам те толкова много. Ще се видим по пътя и всички отново ще бъдем заедно. Твой от първия миг, в който те видях, и завинаги! Твоят Дани, твоят Джон!“, написа Траволта в Инстаграм.

Родената през 1948 година в Кеймбридж, Оливия Нютън-Джон почина мирно в ранчото си в Южна Калифорния вчера сутринта, заобиколена от семейството и приятелите си. „Молим всички да уважават личния живот на семейството в този много труден момент“, съобщи нейният съпруг Джон Истърлинг в понеделник.

Суперзвездата, носителка на награди „Грами“, триумфира на върха на поп, кънтри и денс класациите с хитове като „Physical“ и „You’re the One That I Want“, но стана всеобщата любимка като Санди от блокбастър мюзикъла „Брилянтин“, предава БТА.

„Оливия бе символ на триумфи и надежда повече от 30 години, споделяйки своя съвместен път с рака на гърдата“, написа още съпругът й.

Нютън-Джон се омъжи за Джон Ийстърлинг, основател на „Амазон хърб компани“ през 2008 г. Певицата се ангажира с множество благотворителни каузи, посланик е на добра воля на програмата за околна среда на ООН, основава Център за онкологично болни Оливия Нютън-Джон в Мелбърн, Австралия.

Нютън-Джон е дъщеря на германския професор по литература Брин Нютън-Джон и на Ирене Борн, чийто баща е нобеловият лауреат по физика Макс Борн. Семейството се мести в Австралия, когато Оливия е на 5 години, но тя се завръща в Англия като тийнейджър с майка си, след като родителите й се разделят. Като ученичка мечтае да е ветеринарен лекар, но в гимназията печели песенни конкурси и преди да навърши 20 години прави турнето във военни бази и клубове и записва първия си сингъл „Till You Say You’ll Be Mine“.

Дир.бг