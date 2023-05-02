Русенци се обърнаха с кола по таван край Бели Лом

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен в 15.15 часа на 29 април на тел.112, съобщиха от полицията.

По главен път Разград-Шумен, в близост до разклона за село Бели Лом, лек автомобил „Сеат Леон“ се е преобърнал по таван вдясно извън пътното платно. Пристигналите на място полицейски служители установили, че 31-годишният водач от Русе е изгубил контрол над управлявания автомобил и е излязъл от пътя. Той и 35-годишният му спътник са откарани за преглед в болница и впоследствие освободени без сериозни наранявания. Започнато е досъдебно производство. Пробата на водача за алкохол е отрицателна.

/e-Razgrad/

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