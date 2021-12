НАСА нае свещеници, за да разбере как ще се справят с извънземните

Независимо дали става дума за ангели, слизащи от небето, или извънземни, идващи с мир, НАСА иска да знае как точно биха реагирали световните религии, ако се открият доказателства за извънземен живот. Ето защо агенцията финансира програма, за да разбере точно това.

НАСА събира 24 теолози в Центъра за теологични проучвания в Принстън за едногодишна програма, наречена „Обществените последици от астробиологията“ през 2016 г., съобщава The Times. Групата е била натоварена със задачата да разгледа как точно рлигиите ще реагират на откриването на извънземен живот.

Това е задача, която си заслужава – особено като се има предвид, че милиарди хора по целия свят са свързани с религия под една или друга форма. Как извънземният живот би променил тяхното възприятие за Бог? Как би повлияло това на неща като библейската история за сътворението? Трябва ли религиите да променят своята доктрина?

Оказва се, че всъщност няма да се промени много.

„Основните констатации са, че привържениците на редица религиозни традиции съобщават, че могат да приемат идеята спокойно“, заявява преподобният д-р Андрю Дейвисън, англикански свещеник и теолог от Университета в Кеймбридж, който участва в програмата, в нова книга за инициативата, озаглавена „Астробиология и християнска доктрина“ (Astrobiology and Christian Doctrine).

Дейвисън добавя, че нерелигиозните общности като цяло са склонни да „надценяват предизвикателствата, пред които биха се сблъскали религиозните хора“, ако някога открием доказателства за извънземен живот.

Равин, имам и друг англикански свещеник (не е виц) също заявяват пред The Times, че християнската, еврейската и ислямската доктрина няма да бъдат накърнени, ако бъде открит извънземен живот.

Истината е някъде там

Възхитително е, че НАСА ще събере група религиозни лидери, за да говорят за извънземни в продължение на една година. Въпреки това, това е също така скромно напомняне за това колко уверена е агенцията в откриването на доказателства за извънземен живот в близко бъдеще.

Освен това, с новия космически телескоп Джеймс Уеб, който се насочва към орбита, вероятно сме на границата най-накрая да отговорим на въпроса дали животът съществува някъде другаде или не. Логично е, че агенцията иска да се увери, че всички ще се справят с това.

Източник: NASA Paid Priests to Figure Out How to Deal With Aliens, futurism