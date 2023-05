Почина легендарната Тина Търнър, отиде си на 83 г.

Певицата Тина Търнър, чиито класики и поп хитове като The Best и What’s Love Got to Do With It я превърнаха в суперзвезда, почина на 83-годишна възраст.

Търнър страда от редица здравословни проблеми през последните години, включително рак, инсулт и бъбречна недостатъчност.

“Тина Търнър, “кралицата на рокендрола”, почина мирно днес на 83-годишна възраст след дълго боледуване в дома си в Куснахт, близо до Цюрих, Швейцария”, се казва в изявление на нейния говорител.

Наричана кралицата на рокендрола, Тина Търнър беше известна със своите енергични сценични изпълнения и дрезгав, мощен вокал.

Тя спечели осем награди Грами и бе въведена в Залата на славата на рокендрола през 2021 г. като соло изпълнител, след като за първи път беше въведена заедно с Айк Търнър през 1991 г.

Тя намери щастието с втория си съпруг, германския изпълнител Ервин Бак. Двамата започват да се срещат в средата на 80-те и се женят през 2013 г.

Двойката живееше в Швейцария, като Търнър взе швейцарско гражданство. Той й дари един от бъбреците си през 2017 г., след като беше открито, че тя страда от бъбречна недостатъчност.

Тя претърпя трагедия със загубата на най-големия си син Крейг, който се самоуби през 2018 г.

Другият й син, Рони, от връзката й с Айк Търнър, почина през 2022 г.

Историята на живота на Тина породи биографичен филм от 1993 г., озаглавен What’s Love Got To Do With It, който спечели на Анджела Басет номинация за Оскар за ролята на звездата. Документален филм за Тина направи и HBO през 2021 г.

В интервю за Marie Claire Южна Африка през 2018 г. Търнър каза: „Хората смятат, че животът ми е бил труден, но аз мисля, че това беше прекрасно пътуване”.

