Марая Кери пусна нова коледна песен – „Oh Santa“

Попдивата Марая Кери, създала една от най-известните коледни песни- „All I Want for Christmas Is You“ от 1994 г., сега записа нов хит на същата тема.

„Oh Santa“ е заглавието на сингъла, в който тя обединява сили и глас с колежките си Ариана Гранде и Дженифър Хъдсън.

Новата празнична песен е част от специално предаване на Apple TV „Коледната магия на Марая Кери“ и представлява спектакъл от комбинация на песен, танц и анимация с много празничен дух.

Дали и тази песен на попдевата ще бъде пята след 26 години, както първият й коледен хит, времето ще покаже, но като се има предвид, че „All I Want for Christmas Is You“ отново се изкачи до първите 100 в класацията на Billboard през 2019 г., Марая може да заложи на това.

