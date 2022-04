„Лудогорец“ и Мадлен Радуканова подкрепиха иновативен образователен проект

Асоциация „Докосни дъгата“ в партньорство с „Лудогорец“ и организации от Сърбия, Испания и Румъния представиха иновативен проект, който има за цел да помага на деца и младежи от 14 до 19-годишна възраст да придобият познания и опит за представяне и комуникация в многокултурна среда, както и да насърчава важни житейски умения чрез футбола. Това съобщи клубният сайт.

На базата на футболния шампион „Гнездо на орли“ бяха показани дигиталните учебни продукти към платформата „Умни в образованието, активни в спорта“, където могат да бъдат намерени полезни лекции, упражнения и онлайн курсове. В нея ментори са популярни и успели личности от сферата на българския спорт, култура, образование, медицина.

Дигиталните учебни продукти ще помогнат на младите хора в задълбочаването на знанията им по математика, география и икономика, както и изучаването на чужд език – английски, като това се случва чрез спортна терминология и онагледяване от футболисти на „Лудогорец“ за по-достъпен за учениците по целия свят учебен процес.

В представянето на дигиталните уроци пред младежи от България, Сърбия, Испания и Румъния участваха техническият директор на „Лудогорец“ Козмин Моци и една от звездите на тима – Кирил Десподов. Специален гост на проявата бе олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова, която се срещна с момчетата и момичетата от международния проект в продължение на своята инициатива „Година на благодарността“. Събитието уважиха още областният управител на Разград Деян Димитров, народният представител Илиян Йончев и директорът на спортното училище в Разград Дениз Хамид.

Приветствени думи отправи изпълнителният директор на „Лудогорец“ – Ангел Петричев. Той изтъкна, че най-важното за младежите са образованието и спорта, а когато двете може да се съчетаят, това ще бъде от огромна полза за тях. „Футболът е един от най-популярните спортове, който завладява сърцата на милиони деца и смятаме, че именно с примери от спорта можем да бъдем изключително полезни в образованието на децата“, сподели той, отбелязвайки, че в платформата вече са се регистрирали над 5000 младежи.

„Спортът и образованието трябва да вървят ръка за ръка“, категорична бе и олимпийската ни шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика Мадлен Радуканова. Тя сподели пред учениците от четирите държави колко е важно да се образоват и да спортуват, и изрази увереност, че този проект ще ги мотивира допълнително да бъдат отдадени в училище.

„Сега сте в тази възраст, която ви дава основата за предизвикателствата в живота“, обърна се към младежите депутатът Илиян Йончев. „И трябва много да тренирате, за да ви бъдат здрави духът и тялото, и същевременно с това – много да учите. Този проект е една добра симбиоза между спорта и образованието, което ще помогне на младите хора за здравословни условия за живот и натрупване на нови знания“, допълни той.

Проектът „Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/, изпълняван от Асоциация „Докосни дъгата“, е финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, и е със срок на изпълнение 24 месеца. Дейностите са в посока насърчаване на ефективна и иновативна педагогика, насърчаване на подхода STE(A)M в образованието, чрез преподаване в контекста на спорта и междукултурното многообразие.

Платформата /https://smart-education.online/ вече е достъпна на български, английски, испански, румънски и сръбски език.

/e-Razgrad/