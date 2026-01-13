Разград

Widows Sons – Masonic Riders – Bulgariаn Grand Chapter – Разград с поредната благотворителна кампания

e-razgrad 13.01.2026 No Comments

Widows Sons – Masonic Riders – Bulgariаn Grand Chapter  е част от световна верига / съюз, клубове/ на мотористи.

В България тя води началото си от 28.09.2018 година – тогава е световният ден на сърцето. Организацията се занимава с благотворителна дейност в подпомагане на семейства на мотористи, деца в неравностойно положение и хора в нужда. Тя работи  много добре с фондацията  „Благотворителност и милосърдие“ на ОВЛБ, движението на българските майки и редица мотоклубове.

За дейността на организацията са издадени няколко книги от Любомир Лулчев.

Всяка година мото обиколката на България минава през Разград и се прави среща със съмишленици и симпатизанти.

Във връзка с благотворителността на организацията вече шеста година нейните членове – мотористи организират благотворителна кампания в помощ на хората в неравностойно положение, като им осигуряват храна и топли напитки. Кампанията ще продължи няколко дни.

 

Views: 50

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.