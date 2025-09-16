Waze вече предупреждава при навлизане в отсечка с измерване на средна скорост

Популярното приложение за навигация в реално време Waze вече предупреждава водачите, когато наближават, влизат и излизат в отсечка, в която се налагат глоби за превишаване на скоростта. Подобна санкция се налага от 7 септември, а отсечките са контрол към момента са 30.

Waze обаче не дава информация за средната скорост на автомобила, който е в отсечката, като се вижда единствено моментната скорост. Наскоро от мобилния оператор А1 съобщиха, че тяхното приложение вече има функционалност да засича и показва средната скорост.

