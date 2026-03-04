Спортът

U12 на БК „Вълци Разград“ с участие в турнир в гр. Варна

e-razgrad 04.03.2026 No Comments

На 3 март 2026 г. отборът до 12 години на БК „Вълци Разград“ взе участие
в баскетболен турнир, проведен в гр. Варна, в зала зала „Христо
Борисов“. В рамките на деня младите състезатели от Разград изиграха две
срещи срещу утвърдени школи.

В първия си мач от 09:30 часа разградчани се изправиха срещу БК „Черно
море Тича“, като двубоят завърши при резултат 27:63 в полза на
варненския тим.

Два часа по-късно БК „Вълци Разград“ излязоха срещу БК „Дунав Русе
2016“, като срещата приключи при 39:55 в полза на русенци.

Въпреки пораженията, турнирът предостави ценна възможност за натрупване
на игрови опит и израстване на младите баскетболисти. Подобни прояви са
важна част от развитието на подрастващите състезатели и дават основа за
бъдещо надграждане както в индивидуален, така и в отборен план.

 

Views: 11

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.