U12 на БК „Вълци Разград“ с участие в турнир в гр. Варна

На 3 март 2026 г. отборът до 12 години на БК „Вълци Разград“ взе участие

в баскетболен турнир, проведен в гр. Варна, в зала зала „Христо

Борисов“. В рамките на деня младите състезатели от Разград изиграха две

срещи срещу утвърдени школи.

В първия си мач от 09:30 часа разградчани се изправиха срещу БК „Черно

море Тича“, като двубоят завърши при резултат 27:63 в полза на

варненския тим.

Два часа по-късно БК „Вълци Разград“ излязоха срещу БК „Дунав Русе

2016“, като срещата приключи при 39:55 в полза на русенци.

Въпреки пораженията, турнирът предостави ценна възможност за натрупване

на игрови опит и израстване на младите баскетболисти. Подобни прояви са

важна част от развитието на подрастващите състезатели и дават основа за

бъдещо надграждане както в индивидуален, така и в отборен план.

Views: 11