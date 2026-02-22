Air Force One ще получи нови цветове, любими на Тръмп

Най-известният самолет в света – президентският Air Force One ще бъде пребоядисан в любимите цветове на Доналд Тръмп, информира BBC. Новият дизайн ще включва предпочитаното от американския президент „златно“ – цвят, който той налага в Белия дом и хотелите си.

Освен него Air Force One, както и другите самолети, използвани от висши американски политици, ще бъдат боядисани в тъмночервено и тъмносиньо. Част от фюзелажа ще остане, бяла, става ясно от макета на предложения нов дизайн.

Пребоядисването ще стане по време на рутинните технически проверки и поддръжка на самолетите, като новите цветове ще бъдат положени и на подарения от Катар луксозен Boeing 747-8i.

От американските военновъздушни сили не са уточнили колко ще струва обновяването на цветовете на Air Force One и останалите самолети, но подчертават, че това няма да повлияе на разходите и времето за поддръжка.

Кросс

