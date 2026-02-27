780 мартеници изработиха жени от село Тетово

Сръчните жени на село Тетово са на път да поставят своеобразен, ако не национален , то регионален рекорд за най – много изработени мартеници . Общо 780 бели и червени предвестници на пролетта са измайсторили тетовчанки , прилагайки много авангардни и свежи идеи в дизайна и визията на мартениците- каза секретарката на НЧ „Пробуда 1907 г. “ г-жа Павлина Андреева.

Затова и ръководството на културната институция е решило да увековечи труда на жените в своеобразна изложба на мартеници във фоайето на читалището.

Безспорно най- голям принос към изработката на мартениците имат членовете на клуб “Настроение” – Иванка Пламенова, Веска Върбанова, Селиме Сали, Славка Цанкова, Ренета Радославова, Галина Минкова, Румяна Любенова и Донка Милчева .

След разглеждане на изложбата от всички жители и гости на селото , всички мартеници , ще бъдат раздадени на млади и стари за настроение и надежда за една топла и чакана пролет.

Шенол Ахмедов

