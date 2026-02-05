77 акта за установяване на нарушения са съставили лесовъдите от Северноцентралното държавно предприятие през месец януари

77 акта за установяване на административно нарушение са съставили лесовъдите от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП и териториалните му поделения през първия месец на 2026 г. Актовете са съставени на нарушители във връзка с извършени от служители на предприятието 2 314 проверки в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През периода 01.01-31.01.2026 г. са извършени 438 инспекции на обекти за дърводобив, проверени са 1 487 ловци за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 252 превозни средства и 137 други лица, извършващи дейности в горите. В резултат на контролната дейност са съставени 22 констативни протокола, 76 акта за установени нарушения на Закона за горите и 1 акт за нарушаване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с последните, горските служители са задържали 10 каруци, 3 моторни триони и един брой незаконно уловен едър дивеч. Количеството дървесината, станала обект на посегателство през отчетния период е в размер на 144 куб. м.

Пресцентър на Северноцентрално държавно предприятие

Views: 30