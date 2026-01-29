7 900 евро или 15 400 лв струва вече посещението на Светите места в Мекка и Медина , където е живял и проповядвал Пророка Мохамед в Саудитска Арабия – казаха за сайта ,,Е Razgrad ,, от районното мюфтийство в Разград . Хаджът , който е един от основните ибадети и стълбове на Исляма, ще бъде 20 дни. Както всяка година, и през тази Мюсюлманско изповедание ще изпрати подготвени и компетентни ходжи, които да бъдат водачи и наставници по време на хаджа. По време на престоя , освен , че ще разгледат местата където е живял Пратеника на Аллах , записалите се кандидат хаджии ще изпълняват и различни ритуали и молитви , описани в Корана. Въпреки солидната сума , местата са ограничени -допълват още от мюфтийството , а крайният срок за записване е 02.02.2026 г.

Шенол Ахмедов

Views: 21