7 март – Ден на почит към загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители от Министерството на вътрешните работи

RFO – Remembering Fallen Officers

7 март се отбелязва като Ден на почит към загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители от Министерството на вътрешните работи.

Тази традиция се установява след 1997 г. по инициатива на Асоциацията на полицейските началници и с подкрепата на ръководството на МВР. На този ден ИНТЕРПОЛ призовава световната полицейска общност да се събере в солидарност и да отдаде почит на онези полицаи по целия свят, които са дали живота си в името на обществената безопасност.

Днес служителите на МВР в Разград – полицаи от районните управления и пожарникари от районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, започнаха дневната си смяна с минута мълчание и включени сини светлини на специализираните автомобили. Така бе спазен символът на инициативата – кампанията „Светлина в синьо“, която олицетворява солидарност и признателност към загиналите служители на реда, отдали живота си в името на сигурността на обществото.

България се включва в кампанията на ИНТЕРПОЛ заедно с около 100 други държави в знак на солидарност със световната полицейска общност и в знак на почит към загиналите полицейски служители. На този ден полицаи от цялата страна поднасят цветя, венци и запалват свещи пред паметниците на загиналите си колеги, а със сирени се почита паметта им. Централното място за поклонение е паметникът на загиналите полицаи в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“ в София.

Views: 15