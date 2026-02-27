66 избирателни секции са образувани с кметска заповед на територията на община Разград

Община Разград уведомява, че във връзка с насрочените с Указ № 58 от 19 февруари 2026 г. на Президента на Република България избори за народни представители на 19 април 2026 г. със Заповед № РД-149/26.02.2026 г. на кмета на Община Разград са образувани 66 избирателни секции на територията на общината.

37 от тях са в областния град, а 29 – в останалите населени места. В селата Дянково, Раковски и Ясеновец секциите са по 3, в Гецово и Стражец – по 2, в останалите села са по една.

Със същата заповед е утвърдена номерацията, обхватът на избирателните секции, както и адресите, на които ще се помещават. Промяна на адреса има само в една от секциите – №29 в Ясеновец. Заради необходим ремонт тя се помещаваше през последните две години в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“-Ясеновец, на вота на 19 февруари отново ще е във Филиала на ДГ“Дора Габе“ – ул. „Дунав“35.

На по-късен етап ще стане ясно дали е необходимо образуване на избирателни секции в болницата, Дома за стари хора и Следствения арест, както и подвижни секции.

Views: 22