61-вото издание на лекоатлетически крос „Освобождение“ ще се проведе в сряда, 11 март

В сряда, 11 март, ще се проведе 61-вото издание на лекоатлетически крос „Освобождение“. Традиционното състезание, което Община Разград организира по повод Деня на града 28 януари, бе отложено заради неблагоприятните метеорологични условия през януари. За новата дата са информирани ръководствата на институциите в системата на училищното и предучилищното образование, а регламентът за провеждането на кроса е публикуван на интернет страницата на Община Разград в секция „Спорт“.

Възможност да участват имат любители на бягането от различни възрасти. За пръв път има предвидена дестинация за деца до 7-годишна възраст, те могат да бягат по маршрут от 200 метра. Предвидени са още 8 възрастови групи, момичета и момчета, мъже и жени, като най-възрастните са ветерани над 35 години. Най-дългият маршрут е 1100 м., тича се по централни градски улици в района на площад „Възраждане“, където в 14,00 ч. ще бъде официалното откриване.

Желаещите да участват пълнолетни граждани трябва да се явят 30 минути преди старта, за да попълнят декларация за доброволно участие, училищата и детските градини трябва да представят списъци с участниците, а индивидуалните непълнолетни участници трябва да се явят за записване с родител или настойник.

Класираните от първо до трето място във всяка възрастова група получават медал, грамота и предметна награда, а тези от четвърто до шесто място – грамота и предметна награда.

Допълнителна информация желаещите да участват могат да получат от: Златина Георгиева – младши експерт към отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Разград, главния съдия Красен Цонев – председател на Спортен клуб по лека атлетика „Лудогорец“ и техническия организатор Цветан Танев – директор на ЦПЛР УСШ „Руси Бухтев“.

