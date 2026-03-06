6 март – Европейски ден на логопедичната терапия

„Да си логопед и да работиш с деца е не просто професия, а призвание. Необходими са любов, търпение, професионализъм, екипност. Трудно се работи с деца, особено със специални образователни потребности, но, ако имаш сърце за тях, резултатите не закъсняват“, казват специалистите.

През 2004 г. CPLOL определят датата 6 март за Европейски ден на логопедията като идеята на организаторите е да се даде гласност (да се информира обществото) за професията на логопеда.

Необходимостта от специалисти логопеди расте, тъй като все повече са децата със специални образователни потребности. Увеличена необходимост от логопед има и при децата в норма по различни причини. Логопедът не се занимава само с правоговора на детето, а също с математическите способности, с правописа, с процесите като внимание, памет, концентрация, обогатяване на речниковия запас.

Специалистите са категорични, че работата с деца е изключително отговорна. Логопедът трябва да е много усмихнат, да е запазил детския дух, да е наясно с интересите на децата, да е търпелив.

Views: 2