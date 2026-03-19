50 евро глоба за шест дни закъснение на сметката за вода в Раковски и Киченица

Джипо Джипов алармира служебния министър за кожодерската схема, иска проверка на законността и обезщетение на ужилените абонати

Скандална система, с която ВиК в село Раковски глобява своите абонати , извади на светло в последния си работен ден в 51-то народно събрание народният представител Джипо Джипов.

Водното дружество, което снабдява с живителна течност селата Раковски и Киченица е въвело кожодерски глоби за потребителите , които закъсняват с плащането на сметките. Разпоредбата гласи, че ако сметката не се плати до 25-то число на месеца към нея се добавя глоба от 20,45 евро за първите пет дни. На шестия ден санкцията скача на 51,13 евро. Освен космическото ужилване ВиК-то предупреждава, че ще наказва абонатите си и със сваляне на водомерите,за чието повторно свързване ще се прибират нови такси.

В искане до служебния министър на МРРБ Николай Найденов Джипов настоява да се провери има ли закон, който да разрешава начисляването на допълнителните такси и кои са нормативните документи, които регламентират подобни практики.

Джипов иска скандалните глоби да бъдат незабавно премахнати. Той напомня, че сред абонатите на ВиК-то в Раковски и Киченица има социално слаби хора, представители на уязвими групи и финансово затруднени домакинства. Вместо да се търсят социално поносими решения, се прилагат наказателни мерки, които задълбочават проблема, категоричен е народният представител.

Искането до министър Найденов е 41-ия депутатски сигнал, който народният представител Джипо Джипов отправя към изпълнителната власт по време на едногодишния си мандат в 51-то народно сбрание.

