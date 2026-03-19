Разград

50 евро глоба за шест дни закъснение на сметката за вода в Раковски и Киченица

e-razgrad 19.03.2026

Джипо Джипов алармира служебния министър за кожодерската схема, иска проверка на законността  и обезщетение  на ужилените абонати

Скандална система, с която ВиК в село Раковски  глобява своите абонати ,  извади на светло  в последния си работен ден в 51-то народно събрание народният представител Джипо Джипов.

Водното дружество, което снабдява с живителна  течност  селата Раковски и Киченица  е въвело  кожодерски глоби за потребителите , които закъсняват с плащането на сметките. Разпоредбата гласи, че ако  сметката  не се плати  до 25-то число на месеца към нея се добавя глоба от 20,45  евро за първите пет  дни.  На шестия ден санкцията  скача на 51,13 евро. Освен космическото ужилване  ВиК-то предупреждава, че  ще наказва абонатите си и със сваляне на водомерите,за чието повторно свързване ще се  прибират нови такси.

В искане до служебния министър на МРРБ Николай Найденов  Джипов настоява да се провери има ли закон, който да разрешава начисляването на  допълнителните такси и  кои са нормативните документи, които регламентират   подобни  практики.

Джипов иска скандалните глоби да бъдат незабавно премахнати. Той напомня, че сред абонатите на ВиК-то в Раковски и Киченица има социално слаби хора, представители на уязвими групи и финансово затруднени домакинства. Вместо да се търсят социално поносими решения, се прилагат наказателни мерки, които задълбочават проблема,  категоричен е народният представител.

Искането  до министър Найденов е 41-ия  депутатски сигнал, който народният представител Джипо Джипов  отправя към изпълнителната власт  по време на едногодишния си  мандат в 51-то народно сбрание.

 

