47-годишен мъж е обвинен за убийството на свой познат в село край Разград

47-годишен мъж от село Прелез в община Завет е привлечен към наказателна отговорност от Окръжна прокуратура – Разград за извършено убийство. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор с оглед присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение.

Деянието е извършено през нощта на 19 срещу 20 декември 2025 година. Жертва на тежкото престъпление станал 41-годишен жител на същото село. Според събраните до момента данни, двамата мъже са се познавали и имали пререкания от минал период.

В нощта на убийството те се срещнали на улица в селото, като по информация от обвиняемия Н.А., той бил нападнат словесно от пострадалия. Конфликтът между двамата ескалирал и се стигнало до физически сблъсък. Н.А. започнал да нанася удари на своя познат, като го довел до безпомощно състояние. Това не прекратило побоя и 47-годишният мъж продължил да бие 41-годишния. Оставил го в дворно място, близо до мястото на срещата им, и се прибрал в дома си.

Сигнал за намерено тяло на мъж без жизнени функции е подаден сутринта на 20 декември. Незабавно по случая е започнало разследване. Установена е съпричастността на Н.А. към тежкото престъпление, като мъжът е направил самопризнания за случилото се. Той е обвинен за извършването на престъпление по чл. 115 от НК.

Работата по доказване и документиране на тежкото престъпление продължава. Назначена е съдебно-медицинска експертиза за установяване на точната причина за смъртта на 41-годишния мъж. Назначена е и видео-техническа експертиза на записи от камери, намиращи се в района, които са запечатали целия конфликт. Предстои да бъде назначена съдебно-психиатрична експертиза на обвиняемия.

В утрешния ден искането за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо Н.А. ще бъде внесено в съда, съобщиха от апелативната прокуратура във Варна.

