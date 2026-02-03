4327 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата от 26 януари до 1 февруари

4327 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 26 януари до 1 февруари 2026 година. През
посочената седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са
съставили 617 фиша и 52 акта. Издадените електронни фишове са 2887.
Установените нарушения на скоростните режими са 771. За
нарушаване на правилата за движение са санкционирани двама
пешеходци.
В хода на засилените контролни действия са засечени трима
водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При единия от
тях концентрацията е била над 1,2 промила. Установен е един
неправоспособен водач и са прекратени регистрациите на 7 превозни
средства. В два от случаите причината е неправоспособността на
шофьора, в други два – употребата на алкохол и в три – употребата на
наркотични вещества.
През посочения период са регистрирани две пътно-транспортни
произшествия, при които един човек е загинал, а друг – пострадал.
Продължава специализираната полицейска операция по
безопасност на движението, която стартира от 12 януари на
територията на ОДМВР-Разград. Целта на акцията е превенция над
поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.
