4327 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата от 26 януари до 1 февруари

4327 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 26 януари до 1 февруари 2026 година. През

посочената седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са

съставили 617 фиша и 52 акта. Издадените електронни фишове са 2887.

Установените нарушения на скоростните режими са 771. За

нарушаване на правилата за движение са санкционирани двама

пешеходци.

В хода на засилените контролни действия са засечени трима

водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При единия от

тях концентрацията е била над 1,2 промила. Установен е един

неправоспособен водач и са прекратени регистрациите на 7 превозни

средства. В два от случаите причината е неправоспособността на

шофьора, в други два – употребата на алкохол и в три – употребата на

наркотични вещества.

През посочения период са регистрирани две пътно-транспортни

произшествия, при които един човек е загинал, а друг – пострадал.

Продължава специализираната полицейска операция по

безопасност на движението, която стартира от 12 януари на

територията на ОДМВР-Разград. Целта на акцията е превенция над

поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.

