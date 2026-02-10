4041 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 2 до 8 февруари 2026 година. През посочената

седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 524

фиша и 47 акта. Издадените електронни фишове са 2641. Установените

нарушения на скоростните режими са 829.

В хода на засилените контролни действия са засечени двама

водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При двамата

концентрацията е била над 1,2 промила. Установени са двама

неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на четири

превозни средства. В два от случаите причината е неправоспособността

на шофьора, в другите два – употребата на алкохол.

През посочения период е регистрирано едно пътно-транспортно

произшествие, при което един човек е пострадал.

Специализирана полицейска операция по безопасност на

движението стартира от 9 февруари на територията на ОДМВР-

Разград. Целта на акцията е ограничаване на предпоставките за

възникване на пътно-транспортни произшествия и предотвратяване на

нарушения, извършвани от водачи на товарни автомобили и автобуси.

Засиленият контрол е по отношение на употребата на алкохол или

упойващи вещества при шофиране, спазване на разрешената

максимална скорост, проверка на тахографите, спазване на часовете за

почивка, нарушения, свързани с ADR, техническа изправност и

заплатена такса за движение по пътната мрежа. Акцията по линия на

ROADPOL ще продължи до 15 февруари.

ОДМВР Разград

