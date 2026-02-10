4041 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 2 до 8 февруари 2026 година. През посочената
седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 524
фиша и 47 акта. Издадените електронни фишове са 2641. Установените
нарушения на скоростните режими са 829.
В хода на засилените контролни действия са засечени двама
водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При двамата
концентрацията е била над 1,2 промила. Установени са двама
неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на четири
превозни средства. В два от случаите причината е неправоспособността
на шофьора, в другите два – употребата на алкохол.
През посочения период е регистрирано едно пътно-транспортно
произшествие, при което един човек е пострадал.
Специализирана полицейска операция по безопасност на
движението стартира от 9 февруари на територията на ОДМВР-
Разград. Целта на акцията е ограничаване на предпоставките за
възникване на пътно-транспортни произшествия и предотвратяване на
нарушения, извършвани от водачи на товарни автомобили и автобуси.
Засиленият контрол е по отношение на употребата на алкохол или
упойващи вещества при шофиране, спазване на разрешената
максимална скорост, проверка на тахографите, спазване на часовете за
почивка, нарушения, свързани с ADR, техническа изправност и
заплатена такса за движение по пътната мрежа. Акцията по линия на
ROADPOL ще продължи до 15 февруари.
ОДМВР Разград
