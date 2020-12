40 години от убийството на Джон Ленън

Преди 40 години, на 8 декември 1980 г., бе убит британският музикант и съосновател на „Бийтълс“ Джон Ленън, припомня ТАСС в биографична статия.

Джон Уинстън Ленън е роден на 9 октомври 1940 г. в Ливърпул, Великобритания, в семейство на моряк. Веднага след раждането му родителите му се разделят. Когато Джо е на около година и половина, с отглеждането и възпитанието му се заема сестрата на майка му Мими Стенли.

Той продължава да се вижда с майка си до смъртта й в автомобилна катастрофа през 1958 г. Тъкмо тя подбужда у него любовта към музиката – пускала му записи на Елвис Пресли, учила го да свири на банджо и му купила първата китара. За Ленън майка му била най-близкият човек и й посвещава няколко песни.

Като ученик единствените предмети, които предизвикват интереса му, са рисуване, английски език и литература. Пише стихове, пее в хора и е редактор на списание, където публикувал свои илюстрации. През 1957 г. постъпва в художествен колеж в Ливърпул.

В средата на 50-те години като много свои връстници Ленън е увлечен от скифъл музиката. Когато през февруари 1956 г. чува новата песен на Елвис Пресли „Heartbreak Hotel“, окончателно решава да стане музикант.

В същата година Ленън и приятели основават група „Блек Джекс“, която скоро е преименувана на „Куоримен“. През юли 1957 г. по време на концерт Ленън се запознава с китариста Пол Маккартни и го кани в групата. През 1958 г. Маккартни привлича в нея китариста Джордж Харисън.

През 1960 г. „Куоримен“ сменят името си „Силвър Бийтълс“, а след това и просто на „Бийтълс“. През 1962 г. групата се установява в състав Ленън, Маккартни, Харисън и барабаниста Ринго Стар.

На 5 октомври 1962 г. излиза първият им сингъл „Love Me Do“, който влиза в дебютния им албум „The Beatles – Please Please Me“ през 1963 г. На следващата година групата вече е световноизвестна.

Над 180 техни парчета, създадени от дуета Ленън-Маккартни, заемат водещите места в британските и американските класации, особено след турнето на групата в САЩ през 1964 г.

Сред тях са „A Hard Day’s Night (1964), „Girl“ (1965), „Yellow Submarine“ и „Strawberry Fields Forever“ (1966), „Sgt. Pepper“‘s Lonely Hearts Club Band“ и „All You Need Is Love“ (1967).

През август 1966 г. в интервю за сп.“Дейтбук“ в САЩ Ленън заявява: „Ние сме по-популярни от Исус Христос…“. Изказването е възприето като богохулство, някои американски радиостанции премахват песните на групата от програмите си, а в Испания, ЮАР, Филипините са забранени.

През септември 1969 г. Ленън пожелава да напусне „Бийтълс“ заради разногласия в групата. Всеки от музикантите се интересува от различни стилове в музиката, а Маккартни и Ленън влизат и в конфликтзаради новия мениджър на групата Алън Клайн. В началото на 1970 г. Ленън напуска „Бийтълс“. През май същата година излиза последният му съвместен албум с „Бийтълс“ – „Let It Be“.

През 1966 г. Ленън се запознава с японската художничка авангардистка Йоко Оно. През март 1969 г. двамата сключват брак официално и музикантът сменя името си на Джон Уинстън Оно Ленън. Преди това, от 1963 г. до 1968 г., Ленън е женен за Синтия Пауъл и имат син Джулиан.

През ноември 1968 г. излиза първият албум на Ленън и Йоко Оно „Unfinished Music No.1: Two Virgins“. През декември 1968 г. Ленън са пръв път е публично на сцена без „Бийтълс“.

Той участва в The Rolling Stones Rock and Roll Circus като част от групата „Дърти Мак“ (Йоко Оно, Ерлик Клептън, Мич Мичъл и Кийт Ричардс). През май и ноември 1969 г. излизат два студийни албума на Джон Ленън и Йоко Оно – „Unfinished Music No.2: Life With The Lions“ и „Wedding Album“.

На 13 септември 1969 г. на фестивала в Торонто дебютира новата група „Пластик Оно Бенд“, която Джон и Йоко създават през юни 1969 г. През септември 1971 г. съпрузите пристигат в Ню Йорк, дни преди излизането на най-известния соло албум на Джон Ленън – „Imagine“. Едноименната песен от него е призната за една от най-добрите песни в историята на музикалната индустрия.

Следват още два албума, преди на 28 ноември 1974 г. Ленън да се яви за последен път на сцена. Това става на концерт на Елтън Джон в Ню Йорк, на който двамата пеят три песни – „Whatever Gets You Through the Night“, „Lucy in the Sky with Diamonds“ и „I Saw Her Standing There“. През февруари 1975 г. излиза албумът „Rock-n-Roll“, а през октомври – най-добрите песни от 1969-1974 са събрани в „Shaved Fish“.

В края на 1975 г. Джон Ленън решава да прекрати временно творческата си дейност, за да се съсредоточи върху отглеждането на сина си Шон, който се ражда през октомври. Влиза отново в звукозаписно студио през август 1980г., за да работи по албума Double Fantasy, който излиза през ноември.

В периода 1960-1970 г. Джон Ленън се снима във филмите „A Hard Day’s Night“, „Help!“, „How I Won the War“, „Magical Mystery Tour“, „Let It Be“, „Apotheosis“. През 1964-1965 г. издава два сборника стихове и проза „In His Own Write“ и „A Spaniard In The Works“.

През 1969 г. заедно с Йоко Оно провежда няколко акции срещу войната във Виетнам. През март организират лежаща демонстрация Bed-In For Peace в хотел „Хилтън“ в Амстердам, по време на която дават интервю и призовават за прекратяване на войната.

През май повтарят акцията в хотел „Куин Елизабет“ в Монреал, Канада, а през декември организират антивоенен концерт. На 25 декември 1969 г. Ленън връща ордена на Британската империя, с който е удостоен през 1965 г., в знак на протест срещу подкрепата на Великобритания за действията на САЩ във Виетнам.

На 8 декември 1980 г., когато Ленън заедно с Йоко Оно се прибира в дома си в Ню Йорк, американският фанатик Марк Чапман стреля пет пъти в гърба на Ленън. Творецът умира от кръвозагуба на път за болницата. Няколко часа по-рано той е дал автограф на Чапман на албума „Double Fantasy“. Чапман е осъден на доживотен затвор.

Прахът на Джон Ленън е разпръснат над Сентрал парк в Ню Йорк. По-голямата част от състоянието си, което към момента на смъртта му се оценява на около 150 милиона долара, той завещава на Йоко Оно и на децата си, а останалите пари отиват за благотворителност.

През 1983 г. Йоко Оно продава семейните имоти и дарява около 5 милиона долара на детски домове, сред които и ливърпулския Strawberry Fields, който вдъхновява през 1966 г. Ленън за едноименната песен.

През 1984 г. излиза посмъртно албумът на Джон Ленън „Milk and Honey“ с песни, записани през последните месеци от живота му. През същата година в Сентрал Парк, срещу жилището му, е открит мемориал Strawberry Fields.

Паметници на музиканта има в Хавана, във Вилнюс, в Ливърпул, на остров край Рейкявик. В негова чест е преименувано летището на родния му Ливърпул, астероид и кратер на Меркурий носят името му.

