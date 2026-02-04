4 февруари – Световен ден за борба с рака

Световният ден за борба с рака се отбелязва ежегодно на 4 февруари по инициатива на Международния съюз за борба с рака (UICC). Целта на този ден е да повиши обществената информираност за онкологичните заболявания, да насърчи превенцията, ранното откриване и равния достъп до съвременно лечение.

Този ден е и израз на солидарност с хората, засегнати от рака, и с техните близки. Той ни напомня, че борбата с болестта не е само медицинска, но и социална кауза, която изисква съпричастност, подкрепа и активна обществена ангажираност.

Темата за 2025-2027: “Уникални и единни”

Това е втората година от кампанията “Уникални и единни”, която се фокусира върху ориентиран към хората подход в грижите за онкоболните – да виждаме човека преди пациента. Този подход има за цел да постави болните, семействата и общностите в центъра на здравната система.

Ракът е сред водещите причини за смъртност в световен мащаб, но много от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратени или успешно лекувани, ако бъдат открити навреме. Здравословният начин на живот, отказът от тютюнопушене, балансираното хранене, физическата активност и редовните профилактични прегледи играят ключова роля в намаляването на риска.

Този ден е призив за ранна профилактика, за грижа към тялото, за внимание към сигналите в живота, той е ден в който трябва да говорим открито, без страх.

Този ден ни напомня, че борбата с рака е обща отговорност – на институциите, здравните специалисти и всеки от нас. С информираност, съпричастност и подкрепа можем да спасим животи и да подобрим качеството на живот на хората с онкологични заболявания.

