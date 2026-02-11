35 изселнически организации протестират срещу изборната дискриминация и ограничаването на конституционните права на българските граждани в чужбинаи права

35 изселнически организации от Турция са подкрепили официалната позиция на гражданска организация „Справедливост , права и културно сътрудничество на Балканите “ /БАХАТ/ в гр. Бурса , с председател г-жа Сафие Юрдакул от разградското село Киченица , срещу опита на партия „Възраждане“ за изборна дискриминация и ограничаване на конституционни права. Позицията е подкрепена и с Декларация за обща подкрепа, подписана от 35 дружества – изселнически граждански организации в Република Турция, чиито членове са няколко хиляди български граждани със същите конституционни права като сънародниците ни в Република България. В документа до медиите се казва: ,, Молим за Вашето внимание и даване на гласност на нашата позиция, приета по повод гласуваното в 51-то Народно събрание предложение на политическа партия „Възраждане“ за ограничаване на изборните секции извън ЕС, което засяга страни като САЩ, Великобритания, Турция, Швейцария и др., в които живеят по-голям брой български гласоподаватели. За нас това не е просто „административна мярка“, а е грубо нарушение на конституционните права на хиляди български граждани, опит за нова репресия срещу общност, която вече е преживяла „етническото прочистване“ в периода 1984-1989 г., както и дискриминационно разделяне на гражданите на „хора в Европейския съюз“ и „втора ръка хора извън Европейския съюз“. Подписалите се в подкрепа на позицията организации и конфедерации са – Конфедерация на балканските и румелийските Турци , Федерация на балканските сдружения – Измир ,Федерация на Турците в чужбина и родствените общности , Балканска федерация – Анкара, РУБАФЕД – Федерация на румелийските и балканските сдружения , Федерация на румелийските сдружения – Черноморие. Следват имената още на 26 сдружения и граждански организации , в които членуват български изселници от Лудогорието и Кърджали.

