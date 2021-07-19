35-годишен с 2.42 промила натресе стълб в Лудогорци

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 20.25 часа на 18 юли, съобщиха от ОД на МВР.

На входа на село Лудогорци откъм Исперих лек автомобил „Ауди 80“ се ударил в електрически стълб. Пристигналите на място полицейски служители установили, че при управление с несъобразена скорост 35-годишният водач излиза вляво от пътя и се блъска в стълба. Пробата на мъжа с дрегер отчела 2,42 промила алкохол в издишания въздух. Той отказал кръвно изследване. Задържан е в РУ-Исперих. По случая е образувано бързо производство.

/e-Razgrad/

Снимка: Мехмед АЗИЗ