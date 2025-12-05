34-годишен в Кубрат с алкохол и кокаин шофирал чужда кола

34-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Кубрат е установен да шофира под въздействието на алкохол и наркотици съобщиха от полицията.

Около 11 часа на 4 декември по улица „Княз Борис I“ в Кубрат е спрян управляваният от него лек автомобил „БМВ“. В хода на полицейската проверка водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Дрегерът отчел 1,33 промила в издишания въздух, а „Drug test“-ът показал резултат, положителен на кокаин. Мъжът е задържан, автомобилът не е иззет, тъй като не е негова собственост. По случая е започнато бързо производство.

