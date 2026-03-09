33-годишен мъж от Разград е задържан при пореден опит да извърши
домашно насилие. Около 20.30 часа на 7 март в явно нетрезво
състояние той прескочил оградата на къщата, в която живее 55-
годишната му майка, блъскал по входната врата и отправял закани за
саморазправа. При пристигането на дежурния патрулен екип мъжът
направил опит да избяга, пренебрегвайки полицейските
разпореждания. С това си поведение лицето нарушил съдебна заповед
за незабавна защита, издадена от Районен съд-Разград. По случая е
образувано бързо производство по чл.296, ал.1 от НК.
