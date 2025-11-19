30 паднали дървета по пътищата с две катастрофи от началото на месеца, а в Регионалната дирекция по горите в Русе нямат и хабер дали някой е искал сеч край канавките и в просеките на електропроводите, камо ли пък да са издавали разрешителни

Втора среща за ускоряване на издаването на разрешителни за сеч на дървета, застрашаващи пътната инфраструктура и електропреносната мрежа от страна на Регионалната дирекция по горите – Русе се проведе при зам.-областния управител на Разград Назиф Зюлкяр, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

От там припомнят, че на проведеното на 30 октомври 2025 г. заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия и проверка на подготовката за есенно-зимния сезон, представителите на Областното пътно управление и „Електроразпределение Север“, поставиха въпроса за по-бързо издаване на разрешенията за сеч на дървета, застрашаващи пътната инфраструктура и електропреносната мрежа от страна на Регионалната дирекция по горите – Русе.

По данни на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, за периода от началото на месеца до момента, техните екипи са реагирали на 30 сигнала за премахване на паднали дървета от пътни платна, а служители на Областната дирекция на МВР са реагирали при две катастрофи вследствие на паднали дървета по републиканската пътна мрежа.

На сегашната среща при зам.-областния управител Назиф Зюлкяр бяха директорът на Областното пътно управление инж. Людмил Янев, управителят на Разпределителния обслужващ център – Русе и Разград към „Електроразпределение Север“ инж. Венцислав Илиев и зам.-директорът на Регионалната дирекция по горите – Русе инж. Виктор Михайлов.

Областното пътно управление и „Електроразпределение Север“ отдавна са идентифицирали голям брой потенциално опасни дървета и очакват съдействие от страна на Регионална дирекция по горите за издаване на разрешения на собствениците на участъците, в които се намират дърветата – горски стопанства, общински администрации и частни лица, за тяхното своевременно премахване.

След това припомняне инж. Виктор Михайлов пое ангажимент за извършване на справка в Регионалната дирекция по горите – Русе за кои участъци с потенциално опасни дървета има заведени исканията от страна на съответните собственици за разрешение на сеч и на какъв етап е издаването на предписания за изпълнението на сечта, допълват информацията от пресцентъра на Областната администрация.

/e-Razgrad/

