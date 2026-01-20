2808 са общо нарушенията по пътищата от 12 до 18 януари 2026 година в Разградско

2808 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 12 до 18 януари 2026 година. През посочената

седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 421

фиша и 46 акта. Издадените електронни фишове са 1467. Установените

нарушения на скоростните режими са 874. За нарушаване на правилата

за движение са санкционирани петима пешеходци.

В хода на засилените контролни действия са засечени двама

неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на 3 превозни

средства. В два от случаите причината е неправоспособността на

шофьорите и в един – употребата на наркотични вещества.

През посочения период няма регистрирани пътно-транспортни

произшествия.

Продължава специализираната полицейска операция по

безопасност на движението, която стартира от 12 януари на

територията на ОДМВР-Разград. Целта на акцията е превенция над

поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.

Полицейското присъствие е засилено на местата с интензивно

движение на превозни средства и пешеходци, на установени рискови

пътни участъци и участъци с концентрация на ПТП, както и в малките

населени места. В засилените контролни действия, които ще

продължат на местно ниво до 1 март, се включват максимален брой

служители от „Пътна полиция“, както и от „Териториална полиция“ и

„Охрана на обществения ред“ с правомощия за работа по ЗДвП.

