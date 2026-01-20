2808 са общо нарушенията по пътищата от 12 до 18 януари 2026 година в Разградско

2808 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 12 до 18 януари 2026 година. През посочената
седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 421
фиша и 46 акта. Издадените електронни фишове са 1467. Установените
нарушения на скоростните режими са 874. За нарушаване на правилата
за движение са санкционирани петима пешеходци.
В хода на засилените контролни действия са засечени двама
неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на 3 превозни
средства. В два от случаите причината е неправоспособността на
шофьорите и в един – употребата на наркотични вещества.
През посочения период няма регистрирани пътно-транспортни
произшествия.
Продължава специализираната полицейска операция по
безопасност на движението, която стартира от 12 януари на
територията на ОДМВР-Разград. Целта на акцията е превенция над
поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.
Полицейското присъствие е засилено на местата с интензивно
движение на превозни средства и пешеходци, на установени рискови
пътни участъци и участъци с концентрация на ПТП, както и в малките
населени места. В засилените контролни действия, които ще
продължат на местно ниво до 1 март, се включват максимален брой
служители от „Пътна полиция“, както и от „Териториална полиция“ и
„Охрана на обществения ред“ с правомощия за работа по ЗДвП.
