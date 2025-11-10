28 висши училища ще участват в Кандидатстудентска борса на 12 ноември в Разград

28 висши учебни заведения ще участват в тазгодишната Кандидатстудентска борса, която ще се проведе на 12 ноември.

Организират Регионалното управление на образованието и Община Разград. На борсата кандидат-студентите и всички интересуващи се получават актуална информация за възможностите за продължаване на обучението и реализацията след завършване на висше образование. Инициативата е свързана с провежданата ефективна политика за създаване на условия за равен достъп на учениците до качествено образование. Ще я посетят ученици от 11 и 12 клас от училищата в Лудогорието.

Откриването е в 11.00 ч. на 12 ноември, сряда, в Общински културен център. Ще бъде отворена до 17.00 ч.

Тази година интересът към Кандидатстудентската борса още по-завишен от страна на висшите училища –ета с четири повече.

Ще се включат: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов; Университет за национално и световно стопанство – София; Нов Български университет – София; Национална спортна академия – София; Русенски университет „Ангел Кънчев“; РУ „Ангел Кънчев“ – филиал Разград; Технически университет – Варна; Икономически университет – Варна; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”; Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;. Технически университет – Габрово; Аграрен университет – Пловдив; Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград; Лесотехнически университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии – София; Медицински университет Варна – филиал В. Търново; Медицински университет Варна – филиал Шумен; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна; Медицински университет – Плевен; Тракийски университет – Стара Загора; Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия; Висше училище по мениджмънт – Варна; Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София.

/e-Razgrad/

