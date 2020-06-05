27 деца снимаха природа и животни в конкурс

По повод днешния Световния ден на околната среда, чиято тема тази година е „Биоразнообразието“ Центърът за ученическо, техническо и научно творчество – Разград организира за дванадесети път фотоконкурс „Живата природа“.
Според регламента фотографии се приемаха в два раздела: „Красотата на природата“ и „Нашите приятели животните“. Участваха 27 ученици от 9 образователни институции. Жури в състав: Пресиян Терзиев – ученик 12-ти клас в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Даниела Кившанова – зам. директор в ЦУТНТ и Милен Митев – ръководител на клуб „Екология“ към ЦУТНТ отличиха следните участници:
Направление: Нашите приятели – животните
Възрастова група I – IV клас
I – Божидара Занкова – IV клас, клуб „Слово”, ЦУТНТ;
II – Мария-Анастасия Крумова – I клас, ОУ „Васил Левски“;
III – Елица Христова– III клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“.
Възрастова група V – VIII клас
I – Наделина Неделчева – V клас, СУ „Христо Ботев“-Цар Калоян;
II – Десислава Илиева – VIII клас, ПГИ „Робер Шуман“;
III – Мила Владимирова – VII клас, ОУ „Отец Паисий”.
Възрастова група IX-XII клас
I – Ива Йовчева – XII клас, ПГИ „Робер Шуман“;
II – Катерина-Татяна Заркова- XII клас, ПГИ „Робер Шуман“;
III – Деан Димитров – X клас, ПГИ „Робер Шуман“.
Направление: Красотата на природата
Възрастова група I – IV клас
I място: Анастасия Мирчева – IV клас, ОУ „Отец Паисий“;
II място: Еда Селим – III клас, клуб „Слово”, ЦУТНТ;
III място: Павел Радев – IV клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“.
Възрастова група V – VIII клас
I – Христас Крумов – VI клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“;
II – Гьозде Карман – VI клас, СУ „Христо Ботев“- Цар Калоян;
III – Кристина Стефанова – V клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.
Възрастова група IX-XII клас
I – Мариян Кръстев – IX клас, ПГТС „Христо Смирненски”;
II – Мартина Пеева – IX клас, „Репортери“, ЦУТНТ;
III – Симона Андреева – X клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков”.
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