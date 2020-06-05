27 деца снимаха природа и животни в конкурс

По повод днешния Световния ден на околната среда, чиято тема тази година е „Биоразнообразието“ Центърът за ученическо, техническо и научно творчество – Разград организира за дванадесети път фотоконкурс „Живата природа“.

Според регламента фотографии се приемаха в два раздела: „Красотата на природата“ и „Нашите приятели животните“. Участваха 27 ученици от 9 образователни институции. Жури в състав: Пресиян Терзиев – ученик 12-ти клас в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Даниела Кившанова – зам. директор в ЦУТНТ и Милен Митев – ръководител на клуб „Екология“ към ЦУТНТ отличиха следните участници:

Направление: Нашите приятели – животните

Възрастова група I – IV клас

Реклама:

I – Божидара Занкова – IV клас, клуб „Слово”, ЦУТНТ;

II – Мария-Анастасия Крумова – I клас, ОУ „Васил Левски“;

III – Елица Христова– III клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“.

Възрастова група V – VIII клас

I – Наделина Неделчева – V клас, СУ „Христо Ботев“-Цар Калоян;

II – Десислава Илиева – VIII клас, ПГИ „Робер Шуман“;

III – Мила Владимирова – VII клас, ОУ „Отец Паисий”.

Възрастова група IX- XII клас

I – Ива Йовчева – XII клас, ПГИ „Робер Шуман“;

II – Катерина-Татяна Заркова- XII клас, ПГИ „Робер Шуман“;

III – Деан Димитров – X клас, ПГИ „Робер Шуман“.

Направление: Красотата на природата

Възрастова група I – IV клас

I място: Анастасия Мирчева – IV клас, ОУ „Отец Паисий“;

II място: Еда Селим – III клас, клуб „Слово”, ЦУТНТ;

III място: Павел Радев – IV клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“.

Възрастова група V – VIII клас

I – Христас Крумов – VI клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“;

II – Гьозде Карман – VI клас, СУ „Христо Ботев“- Цар Калоян;

III – Кристина Стефанова – V клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

Възрастова група IX- XII клас

I – Мариян Кръстев – IX клас, ПГТС „Христо Смирненски”;

II – Мартина Пеева – IX клас, „Репортери“, ЦУТНТ;

III – Симона Андреева – X клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков”.

/e-Razgrad/