27-годишен психично болен и осъждан се сбил заради момиче с 16-годишно момче, настанен е в психиатрията в Бяла

Сигнал за спор, прераснал във физическа саморазправа, е получен на тел.112 около 19.00 часа на 29 август, съобщиха от полицията.

В района на детска площадка до библиотеката в Разград са установени 27-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград и непълнолетен 16-годишен от ловешкото село Александрово. При спор за момиче двамата си разменили удари. По-големият е прегледан в ЦСМП, след което транспортиран в Държавната психиатрична болница в Бяла. Води се проверка по чл.131, ал. 1, т.12.

/e-Razgrad/

