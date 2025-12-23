2597 са общо нарушенията на по пътищата за шест дни

2597 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 15 до 21 декември 2025 година. През

посочената седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са

съставили 365 фиша и 57 акта. Издадените електронни фишове са 1210.

Установените нарушения на скоростните режими са 965. За

нарушаване на правилата за движение през изтеклата седмица са

санкционирани двама пешеходци.

Установени са осем шофьора, седнали зад волана след употреба

на алкохол. При трима от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

В хода на засилените контролни действия са засечени шестима

неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на 9 превозни

средства. В пет от случаите причината е употребата на алкохол от

страна на водачите, а в другите четири – неправоспособността на

шофьорите.

През посочения период са регистрирани три пътно-транспортни

произшествия, при които петима души са пострадали.

В хода на специализираната полицейска операция по безопасност

на движението, която се проведе от 15 до 21 декември, са проверени 900

водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията бе по

линия на „ROADPOL“, а общо установените нарушения – 15. В осем от

случаите водачи са шофирали след употреба на алкохол, в други шест –

без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

При една от проверките в автомобила са открити наркотични

вещества. В засилените контролни действия се включиха максимален

брой служители от „Пътна полиция“, както и от „Териториална

полиция“ и „Охрана на обществения ред“ с правомощия за работа по

ЗДвП, съобщават от пресцентъра на ОДМВР.

