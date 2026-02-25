25 февруари – Денят на розовата фланелка – ден, посветен на съпричастността, уважението и подкрепата срещу тормоза в училище.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград реализира превантивна инициатива, насочена към ограничаване на агресията и тормоза в училищната среда. Инициативата се провежда по повод 25 февруари – Деня на розовата фланелка – ден, посветен на съпричастността, уважението и подкрепата срещу тормоза в училище.

В рамките на кампанията МКБППМН изготви специален информационен плакат с послания към деца и младежи, насочени към насърчаване на доброта и уважение, изграждане на подкрепяща училищна среда, смелост да подадем ръка и да потърсим помощ.

Плакатите ще бъдат разпространени във всички училища на територията на общината, с цел да достигнат до възможно най-много ученици и да провокират активна позиция срещу насилието. Те носят послание за подкрепа, приемане и грижа – напомняне, че никой не е сам и че заедно можем да се изгради по-безопасна и приятелска училищна среда.

МКБППМН вярва, че превенцията започва с информираност, личен пример и общи усилия на институции, училища, родители и ученици.

