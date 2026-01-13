2430 са нарушенията по пътищата за една седмица

2430 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 5 до 11 януари 2026 година. През посочената
седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 313
фиша и 36 акта. Издадените електронни фишове са 1162. Установените
нарушения на скоростните режими са 919.
Установени са шестима шофьори, седнали зад волана след
употреба на алкохол. При трима от тях концентрацията е била над 1,2
промила.
В хода на засилените контролни действия са засечени трима
неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на 7 превозни
средства. В три от случаите причината е употребата на алкохол от
страна на водачите, а в други три – неправоспособността на шофьорите
и в един – употребата на наркотични вещества.
През посочения период са регистрирани пет пътно-транспортни
произшествия, при които един човек загина, а 10 други са пострадали.
Специализираната полицейска операция по безопасност на
движението стартира от 12 януари на територията на ОДМВР-Разград.
Целта на акцията е превенция над поведението на водачите и
пешеходците при зимни условия. Полицейското присъствие ще бъде
засилено на местата с интензивно движение на превозни средства и
пешеходци, на установени рискови пътни участъци и участъци с
концентрация на ПТП, както и в малките населени места. От
изготвения анализ е видно, че преходът от движение по сухи пътища
към заснежени и заледени пътища води до увеличаване на броя на
произшествията заради подценяване на обстановката от страна на
водачите. Съчетано с несъобразената скорост увеличава риска от
настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия. В засилените
контролни действия, които ще продължат на местно ниво до 1 март, се
включват максимален брой служители от „Пътна полиция“, както и от
„Териториална полиция“ и „Охрана на обществения ред“ с
правомощия за работа по ЗДвП.
ОДМВР Разград
