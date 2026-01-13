2430 са нарушенията по пътищата за една седмица

2430 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 5 до 11 януари 2026 година. През посочената

седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 313

фиша и 36 акта. Издадените електронни фишове са 1162. Установените

нарушения на скоростните режими са 919.

Установени са шестима шофьори, седнали зад волана след

употреба на алкохол. При трима от тях концентрацията е била над 1,2

промила.

В хода на засилените контролни действия са засечени трима

неправоспособни водачи и са прекратени регистрациите на 7 превозни

средства. В три от случаите причината е употребата на алкохол от

страна на водачите, а в други три – неправоспособността на шофьорите

и в един – употребата на наркотични вещества.

През посочения период са регистрирани пет пътно-транспортни

произшествия, при които един човек загина, а 10 други са пострадали.

Специализираната полицейска операция по безопасност на

движението стартира от 12 януари на територията на ОДМВР-Разград.

Целта на акцията е превенция над поведението на водачите и

пешеходците при зимни условия. Полицейското присъствие ще бъде

засилено на местата с интензивно движение на превозни средства и

пешеходци, на установени рискови пътни участъци и участъци с

концентрация на ПТП, както и в малките населени места. От

изготвения анализ е видно, че преходът от движение по сухи пътища

към заснежени и заледени пътища води до увеличаване на броя на

произшествията заради подценяване на обстановката от страна на

водачите. Съчетано с несъобразената скорост увеличава риска от

настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия. В засилените

контролни действия, които ще продължат на местно ниво до 1 март, се

включват максимален брой служители от „Пътна полиция“, както и от

„Териториална полиция“ и „Охрана на обществения ред“ с

правомощия за работа по ЗДвП.

