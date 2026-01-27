2421 са общо нарушенията по пътищата за седмица на територията на ОДМВР-Разград

2421 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 19 до 25 януари 2026 година. През посочената
седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 532
фиша и 38 акта. Издадените електронни фишове са 1224. Установените
нарушения на скоростните режими са 627.
В хода на засилените контролни действия са засечени четирима
водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При единия от
тях концентрацията е била над 1,2 промила. Установен е един
неправоспособен водач и са прекратени регистрациите на 2 превозни
средства. В единия от случаите причината е неправоспособността на
шофьора, а в другия – употребата на алкохол.
През посочения период няма регистрирани пътно-транспортни
произшествия.
Продължава специализираната полицейска операция по
безопасност на движението, която стартира от 12 януари на
територията на ОДМВР-Разград. Целта на акцията е превенция над
поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.
ОДМВР Разград
