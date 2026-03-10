2201 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 2 до 8 март 2026 година. През посочената седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 468 фиша и 34 акта. Издадените електронни фишове са 683. Установените нарушения на скоростните режими са 1016.

В хода на засилените контролни действия са засечени трима водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При всички тях концентрацията е била под 1,2 промила. Установен е един неправоспособен водач и са прекратени регистрациите на четири превозни средства. В един от случаите причината е неправоспособността на шофьора, в другите три – употребата на алкохол. Засечени са и двама водачи с положителен тест за наркотици зад волана.

Продължава специализираната полицейска операция по линия на ROADPOL. От 9 до 15 март контролните органи следят основно за използването на обезопасителни колани, детски обезопасителни системи и каски, но също така и за спазване на скоростните режими, правоспособност на водачите и шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. В засилените проверки се включват максимален брой служители от „Пътна полиция“, както и колегите им от Териториална и Охранителна полиция с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Views: 7