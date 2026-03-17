2147 нарушения на Закона за движение по пътищата в Разградска област

2147 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 9 до 15 март 2026 година. През посочената
седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 401
фиша и 38 акта. Издадените електронни фишове са 785. Установените
нарушения на скоростните режими са 923. За нарушаване на правилата
за движение по пътищата са санкционирани един пешеходец и един
мотоциклетист.
В хода на контролните действия е засечен един водач да
управлява МПС след употреба на алкохол. Установени са двама
неправоспособни водачи, на които са прекратени регистрациите на
превозните средства. През изтеклата седмица са регистрирани две
пътно-транспортни произшествия, при които един човек загина, а
други двама пострадаха.
1010 превозни средства са проверени от 9 до 15 март по време на
специализираната полицейска операция по линия на ROADPOL.
Акцент в засилените проверки бе използването на обезопасителни
колани, детски обезопасителни системи и каски, но също така и
спазване на скоростните режими, правоспособност на водачите и
шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. Общо
засечените нарушения са 55, от които водачите без поставен предпазен
колан са 33-ма. За неизползване на обезопасителен колан са
санкционирани девет пътници на предни седалки и 10 на задни
седалки. Двама водачи са превозвали децата си без обезопасителни
системи в автомобилите.
От 16 март стартира специализирана полицейска операция по
безопасност на движението „Пешеходци“. Контролните действия ще
продължат до 22 март на цялата територия, обслужвана от ОДМВР-
Разград.
ОДМВР Разград
