2147 нарушения на Закона за движение по пътищата в Разградска област

2147 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 9 до 15 март 2026 година. През посочената

седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 401

фиша и 38 акта. Издадените електронни фишове са 785. Установените

нарушения на скоростните режими са 923. За нарушаване на правилата

за движение по пътищата са санкционирани един пешеходец и един

мотоциклетист.

В хода на контролните действия е засечен един водач да

управлява МПС след употреба на алкохол. Установени са двама

неправоспособни водачи, на които са прекратени регистрациите на

превозните средства. През изтеклата седмица са регистрирани две

пътно-транспортни произшествия, при които един човек загина, а

други двама пострадаха.

1010 превозни средства са проверени от 9 до 15 март по време на

специализираната полицейска операция по линия на ROADPOL.

Акцент в засилените проверки бе използването на обезопасителни

колани, детски обезопасителни системи и каски, но също така и

спазване на скоростните режими, правоспособност на водачите и

шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. Общо

засечените нарушения са 55, от които водачите без поставен предпазен

колан са 33-ма. За неизползване на обезопасителен колан са

санкционирани девет пътници на предни седалки и 10 на задни

седалки. Двама водачи са превозвали децата си без обезопасителни

системи в автомобилите.

От 16 март стартира специализирана полицейска операция по

безопасност на движението „Пешеходци“. Контролните действия ще

продължат до 22 март на цялата територия, обслужвана от ОДМВР-

Разград.

ОДМВР Разград

