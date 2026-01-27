20 фиданки смърч от коледната украса вече растат в различни зелени площи в Разград

20 фиданки смърч – част от коледната украса на Разград – днес бяха засадени в различни зелени площи в града.

През коледния месец декември, украсени с гирлянди, те посрещаха жителите и гостите на Разград в саксии, поставени в островчето на кръговото кръстовище между бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ до Автогара Разград.

По предложение на ръководството на Община Разград за залесяване на фиданките бяха определени няколко участъка от зелени площи, където няма достатъчно дървесна растителност, тя е отстранена заради заболяване или пострадала от природни явления.

Днес работниците от Общинско предприятие „Паркстрой“ подготвиха почвата и залесиха 20-те фиданки в следните участъци: до спортна зала „Абритус“, градинката до ресторант „Enjoy“, до чешмата в Градския парк и срещу ресторант „Лес“ в парка.

