20-годишен се претърколи със служебна кола, в болница е със счупена раменна кост

20-годишен водач от Русе пострада при пътно-транспортно произшествие на пътя Кубрат – Разград, между селата Острово и Побит камък, съобщиха от полицията.

Около 15 часа на 5 ноември мъжът изгубил контрол над управлявания от него товарен автомобил „Дачия Докер“, излязъл вляво от платното за движение и се преобърнал в канавка. С фрактура на раменна кост пострадалият е транспортиран в болница в Русе. По автомобила, който е фирмена собственост, са нанесени значителни материални щети. Води се досъдебно производство.

/e-Razgrad/

