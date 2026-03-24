1973 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата в Разградска област

1973 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,
установени в периода от 16 до 22 март 2026 година. През посочената
седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 421
фиша и 35 акта. Издадените електронни фишове са 686. Установените
нарушения на скоростните режими са 831.
В хода на контролните действия са засечени двама водачи да
управлява МПС след употреба на алкохол. И при двамата
концентрацията е била над 1,2 промила. Установени са двама
неправоспособни водачи, на един от които е прекратена регистрацията
на превозното средство. През изтеклата седмица са регистрирани две
пътно-транспортни произшествия, при които трима души пострадаха.
1269 превозни средства и 1379 лица са проверени от 16 до 22 март
по време на специализираната полицейска операция по безопасност на
движението „Пешеходци“. 43-ма пешеходци са санкционирани за
неспазване на правилата за движение. За общо засечени нарушения на
място са съставени 444 фиша и 41 акта. За внезапно излизане и
неправилно пресичане на пътните платна са глобени 11 пешеходци, а за
пресичане на нерегламентирани места – 32-ма. Трима водачи на
превозни средства не са осигурили предимство на пешеходци. 18
шофьори са санкционирани за паркиране и престой в райони на
пешеходни пътеки, кръстовища и спирки на градския транспорт.
ОДМВР Разград
