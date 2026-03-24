1973 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата в Разградска област

1973 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата,

установени в периода от 16 до 22 март 2026 година. През посочената

седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 421

фиша и 35 акта. Издадените електронни фишове са 686. Установените

нарушения на скоростните режими са 831.

В хода на контролните действия са засечени двама водачи да

управлява МПС след употреба на алкохол. И при двамата

концентрацията е била над 1,2 промила. Установени са двама

неправоспособни водачи, на един от които е прекратена регистрацията

на превозното средство. През изтеклата седмица са регистрирани две

пътно-транспортни произшествия, при които трима души пострадаха.

1269 превозни средства и 1379 лица са проверени от 16 до 22 март

по време на специализираната полицейска операция по безопасност на

движението „Пешеходци“. 43-ма пешеходци са санкционирани за

неспазване на правилата за движение. За общо засечени нарушения на

място са съставени 444 фиша и 41 акта. За внезапно излизане и

неправилно пресичане на пътните платна са глобени 11 пешеходци, а за

пресичане на нерегламентирани места – 32-ма. Трима водачи на

превозни средства не са осигурили предимство на пешеходци. 18

шофьори са санкционирани за паркиране и престой в райони на

пешеходни пътеки, кръстовища и спирки на градския транспорт.

ОДМВР Разград

Views: 19