19-годишният водач шофира под въздействието на наркотични вещества в Гецово

Лек автомобил „Фолксваген голф“ е спрян около 11.15 часа на 4
февруари в разградското село Гецово. В хода на полицейската
проверка е установено, че 19-годишният водач шофира под
въздействието на наркотични вещества. Пробата с „Drug test 5000“
отчела резултат, положителен на канабис. Шофьорът отказал да
предостави кръв за химичен анализ. Задържан е в РУ-Разград.
Автомобилът не е иззет, тъй като е собственост на баща му. По случая е
започнато бързо производство по чл.343 Б, ал.3 от НК.
ОДМВР
Views: 168