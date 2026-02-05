19-годишният водач шофира под въздействието на наркотични вещества в Гецово

Лек автомобил „Фолксваген голф“ е спрян около 11.15 часа на 4

февруари в разградското село Гецово. В хода на полицейската

проверка е установено, че 19-годишният водач шофира под

въздействието на наркотични вещества. Пробата с „Drug test 5000“

отчела резултат, положителен на канабис. Шофьорът отказал да

предостави кръв за химичен анализ. Задържан е в РУ-Разград.

Автомобилът не е иззет, тъй като е собственост на баща му. По случая е

започнато бързо производство по чл.343 Б, ал.3 от НК.

ОДМВР

Views: 168