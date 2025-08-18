19-годишен обърна по таван управляваната от него кола

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 22.30 часа на 17 август на тел.112, съобщиха от полицията.

На разклона за селата Прелез и Веселец е установен лек автомобил „Фолксваген Голф“, излязъл от пътното платно и обърнат по таван в крайпътна нива. Водачът, 19-годишен от село Сушево и двете пътнички, сестри на 24 и 19 години от село Веселец, са откарани в болница. След направения медицински преглед водачът е настанен за лечение с комоцио и травма на главата. По-малката от сестрите е оставена под наблюдение в болницата с болки в краката, а другата е освободена за домашно лечение. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство..

