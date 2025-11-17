19-годишен задигнал АТВ в Благоево и го изоставил край поповското село Дриново

Кражба на АТВ е извършена през нощта на 15 срещу 16 ноември в разградското село Благоево, съобщиха от полицията.

57-годишният собственик на селскостопанската техника, тип АТВ, марка „JCB Workmax 800“, установил липсата му около 8.00 часа на 16 ноември и подал сигнал в полицията. В хода на предприетите бързи и целенасочени оперативно-издирвателни действия, около 14 часа същия ден превозното средство е намерено изоставено до село Дриново, община Попово. Малко по-късно е установен и извършителят на кражбата – работник на 19 години от село Благоево. Задържан е, по случая се води досъдебно производство по чл.346, ал.1 от НК.

/e-Razgrad/

Views: 81