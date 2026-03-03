1757 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата на територията на Разградска област за изминалата седмица

1757 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 23 февруари до 1 март 2026 година. През посочената седмица полицейските eкипи при ОДМВР-Разград са съставили 438 фиша и 28 акта. Издадените електронни фишове са 663. Установените нарушения на скоростните режими са 628.

В хода на засилените контролни действия са засечени петима водачи да управляват МПС след употреба на алкохол. При петимата концентрацията е била над 1,2 промила. Установени е един неправоспособен водач и са прекратени регистрациите на 6 превозни средства. В един от случаите причината е неправоспособността на шофьора, в другите пет – употребата на алкохол.

Продължава специализираната полицейска операция за осигуряване безопасността на движението по пътищата във връзка с Националния празник 3 март. Акцент в засилените проверки са нарушения, свързани с алкохол, наркотици и неправоспособност. От „Пътна полиция“ апелират към всичси водачи да бъдат отговорни и внимателни на пътя по време на празничния ден.

