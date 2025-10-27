17 фирми се борят за изграждането на мантинели по републиканските пътища

Седемнадесет оферти постъпиха в обществената поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничителни системи по републиканските пътища.

Процедурата обхваща всичките 27 областни пътни управления в страната и е разделена на шест обособени позиции, съобщи АПИ.

Крайният срок за подаване на предложения изтече на 23 октомври, а денят след това офертите бяха отворени. Общата прогнозна стойност на петгодишната поръчка достига 960 милиона лева.

За Северен централен район, който включва областните пътни управления в Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, постъпиха две оферти. Кандидатите са ДЗЗД „Север“ и „КИРАЧ ДМБ“ ДЗЗД. Тази позиция е с прогнозна стойност 140 милиона лева и обхваща близо 6000 километра пътища в региона.

Избраните изпълнители ще се грижат за изграждането, ремонта и възстановяването на ограничителните системи по републиканската пътна мрежа. Работата включва монтаж на мантинели съобразно класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, защита за мотоциклетисти, терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци.

За Североизточния регион, включващ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, се конкурират три участника. Офертите са подадени от ДЗЗД „АБС-СЕВЕРОИЗТОК“, „КИРАЧ ДМБ“ ДЗЗД и „ЮПИТЕР 05“ АД.

Договорите с избраните изпълнители ще са със срок от пет години, което е с две години повече от предишните такива поръчки. Финансирането ще се извършва от държавния бюджет в рамките на годишния план на АПИ за поддържане на републиканската пътна мрежа.

Пълният списък на фирмите и районите е публикуван на сайта на АПИ.

