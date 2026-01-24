16-метрово чудовище на сицилианския бряг: регистрирани са вълни с размерите на шестетажни сгради

Преминаването на циклона Хари ще остави незаличим отпечатък върху метеорологичната история на Сицилия. С началото на оценката на щетите по източното крайбрежие, опустошено от безпрецедентна жестокост, се появи научно откритие, което потвърждава изключителния характер на събитието: най-високата вълна, регистрирана някога в Сицилийския пролив.

Според данни, събрани от Националната мрежа за измерване на вълните на ISPRA (Италианския институт за опазване и изследвания на околната среда), един от буйовете, разположени в Сицилийския пролив, е измерил вълна от 16,6 метра. Това е безпрецедентна стойност за местното Средиземноморие, свидетелстваща за силата, освободена от бурята, която връхлетя острова през последните дни.

Франческо Нучера от 3bmeteo.it обяснява динамиката на това екстремно явление. Той потвърждава, че 16,6 метра представляват рекорд за „максимална вълна“. Според Нучера, образуването на този гигантски воден басейн е причинено от опасна комбинация: „Комбинация от съставки: силни и постоянни ветрове, голяма разлика в налягането и много голям „феч“ (повърхността на открито море, над която духа вятърът).“ Към всичко това се добавят часове непрекъснато напрежение върху басейна, което позволява на вълновото движение да се организира и нарасне драстично.

Докато учените анализират данните, регионът се справя с опустошенията. Цели участъци от бреговата линия в източна Сицилия са погълнати или унищожени от яростта на морето. Губернаторът Ренато Скифани в момента провежда серия от инспекции в най-засегнатите райони, за да координира действията при извънредни ситуации и да оцени мащаба на щетите, които се очаква да бъдат огромни за няколко крайбрежни общини.

Източник: direttasicilia.it

