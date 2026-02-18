16 докладни записки обсъдиха на заседания на постоянни комисии общинските съветници днес. Те бяха представени пред съветниците от техните вносители: Кметът Добрин Добрев, заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева.

Сред докладните е тази за даване на съгласие за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Разград и приемане на правилник за дейността му. Този Съвет ще е съвещателен, подпомагащ и координационен орган, който има за цел да насърчава активното участие на младите хора в обществения живот на общината и да подпомага развитието на ефективни младежки политики.

С младежките дейности е свързана още една докладна записка – за кандидатстване на Община Разград с проектно предложение по Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028) на Министерство на младежта и спорта. Програмата има за цел да осигури устойчиво функциониране на младежките центрове в страната, като създаде условия за идентифицирането им като водещи структури за подкрепа на младите хора в тяхното личностно, социално и професионално развитие. Максималният размер на финансиране за отделен проект за областните градове, сред които и Разград, е 75 000,00 евро., като от общинските бюджети се изисква авансово финансиране от 20% от стойността на одобрения проект за проектите с оглед своевременното стартиране и качествено изпълнение на проектните дейности.

Сред докладните е и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г., като се добавят два имота в Гецово. За физкултурния салон в бившето училище в Гецово е проявен интерес за наемането му, а за имот на ул. „Иван Вазов“ – за поставяне на преместваем търговски обект.

С бюджетната сфера е свързана докладна записка за определяне на нови конкретни размери на основните месечни трудови възнаграждение на кмета на общината и на кметовете на кметства, считано от 1 януари 2026 г. Предложенията са съобразени със Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., които предвиждат заплатите в бюджетните организации да могат да се индексират еднократно в размер на натрупаната към края на миналата година инфлация – 5%.

Сред докладните записка е предоставяне безвъзмездно за 3 години за управление на Министерството на правосъдието на две помещение в Съдебната палата за ползване от Службата по вписванията и Областно звено „Охрана“.

Учредяване право на пристрояване към магазин „Ками“ в жк „Орел“; продажба на имот – частна общинска собственост на ул. „Дончо Сумпаров“ в Разград на собствениците на законно построени сгради в имот; отдаване под наем на имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване на терен в Гецово за поставяне на преместваем обект; отдаване под наем на част от имот в село Раковски за поставяне не преместваем обект тип каравана за търговска дейност, одобряване на ПУП за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала са също сред докладните записки за сесията.

Пресцентър на общината

Views: 10