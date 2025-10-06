16-годишен гецовлия откраднал дебитната карта на 13-годишно момче и пазарувал здраво с нея на няколко места

Малолетно момче от Карлово установило липсата на дебитната си карта, македонски образец, в Средношколското общежитие в Разград, съобщиха от полицията.

Около 19.30 часа на 3 октомври 13-годишният разбира, че от картата му са извършени няколко транзакции в различни търговски обекти в Разград. Момчето сигнализира в полицията, а с помощта на родителите му дебитната карта е блокирана. В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия е установено, че извършител на деянието е 16-годишен криминално проявен младеж от Гецово. Води се проверка.

/e-Razgrad/

Views: 0