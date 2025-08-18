Разград

16-годишен гастрольор отмъкнал след взлом дебитната карта и телефона на разградчанин

e-razgrad 18.08.2025 No Comments

Сигнал за домова кражба е подаден в полицията около 12 часа на 17 август от 64-годишен мъж от Разград, съобщиха от полицията.

Потърпевшият съобщил, че чрез разрушаване на заключена стая в къщата му са отмъкнати банковата му карта със сумата от 4200 лв, мобилен телефон и ел.пръскачка. Нанесените щети са в процес на изясняване. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установен извършителят на деянието – непълнолетен и криминално проявен 16-годишен младеж от ловешкото село Александрово. Води се досъдебно производство.

/e-Razgrad/

